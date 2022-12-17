السبت 17-12-2022
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السبت، 17-12-2022 04:34 م

قائد الشرطة البولندية يتلقى هدية من أوكرانيا كادت تودي بحياته

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الوكيل الإخباري - صرح قائد الشرطة البولندية، ياروسلاف شيمتشيك، بأنه أطلقت عن طريق الخطأ في مكتبه، قذيفة من قاذفة مضادة للدبابات قدمت له كهدية في أوكرانيا.

ونقل راديو RMF FM عن مصادره أن شيمتشيك تلقى قاذفتين من طراز RGW-90 الألمانية على الأغلب، قدمتا له كهدية خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا في الـ 11 من ديسمبر، من قبل قائد الشرطة الأوكرانية وقائد قوات الطوارئ في أوكرانيا، وأنهما كانتا مستعملتين، وفيهما خلل فني، وعندما عاد إلى مكتبه في بولندا في اليوم التالي، أراد نقل القاذفتين إلى مكان بعيد في عمق المكتب، وحين وضع القاذفة عموديا على الأرض حصل انفجار فتضررت أرضية المكتب والسقف الذي تحته، وأدت إلى إصابة عدد من الموظفين.

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وأضاف أن وزارة الخارجية البولندية، طالبت أوكرانيا بايضاحات.

 

RT

 




 

 


 

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