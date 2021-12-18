السبت 18-12-2021
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السبت، 18-12-2021 01:04 م

قائد عسكري عراقي تحصين 80% من الحدود مع سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلن الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تحصين 80% من الحدود مع سوريا.

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وقال الشمري لروسيا اليوم، إن "الحدود مع سوريا حصنت بنسبة 80%، والقوات العراقية تعمل على تحصينها 100% لمنع أي عمليات تسلل للإرهابيين أو المهربين".


وأضاف، أن "الحدود مؤمنة من خلال القوات المتواجدة فيها والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة والخنادق التي حفرت".


وفي وقت سابق، أكد الفريق الركن حامد الحسيني، قائد قيادة حرس الحدود العراقية، السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا.

روسيا اليوم

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