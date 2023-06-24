السبت 24-06-2023
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السبت، 24-06-2023 01:25 م

قائد «فاغنر»: بوتين أخطأ باتهامنا بالخيانة... ولن نستسلم

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الوكيل الإخباري - قال قائد مجموعة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أخطأ بشدة» باتهامه ومقاتليه «بالخيانة»، مؤكدا أن قواته «لن تستسلم».
وأكد بريغوجين في تسجيل صوتي أنه «في ما يتعلق (بخيانة الوطن) أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون». وأضاف «لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان».

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وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصيا.

وكان الرئيس الروسي قد دعا في وقت سابق من اليوم السبت، «من تم جرهم إلى هذه الجريمة إلى التحلي بالتعقل ووقف هذه التصرفات»، محذرا من أن «من ينظم التمرد يحاول دفع البلد للاستسلام والحرب الأهلية».


وشدد على أن «أي اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا للدولة وهي بمثابة صفعة للشعب الروسي»، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى «وحدة جميع قواتها».


كما وصف «التمرد المسلح» لمجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة بأنه «خيانة» و«غدر»، جازما بأن «أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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