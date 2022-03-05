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السبت، 05-03-2022 11:45 ص

قائمة بأبرز الاثرياء الروس المستهدفين بالعقوبات الغربية

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الوكيل الإخباري - أدرجت حكومات غربية شخصيات روسية بارزة على قوائم العقوبات، بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

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ونشرت صحيفة "الغارديان" أسماء الأشخاص المستهدفين وهم من الأوليغارش ورجال أعمال روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

دينيس بورتنيكوف، هو نائب رئيس مصرف VTB المملوك للدولة، ثاني أكبر بنك في روسيا، وهو نجل ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي (أف أس بي)، وهو الجهاز المسؤول عن الأمن الداخلي والاستخبارات.


بيتر فرادكوف، هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك Promsvyaz، وهو نجل ميخائيل فرادكوف، رئيس وزراء روسيا الأسبق، والمدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الروسية.


إيلينا غورغيفا، هي رئيسة بنك Novikom، التابع لشركة الدفاع الروسية الكبرى المدعومة من الدولة Rostec.


بوريس روتنبرغ، هو شريك في ملكية بنك SMP، المرتبط بشركة الطاقة Gazprom، وتربطه "علاقات شخصية وثيقة" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهما صديقان منذ الطفولة عندما تدربا معا في لعب الجودو.


إيغور روتنبرغ، هو أحد أقارب بوريس روتنبرغ، وتربطه أيضا علاقات وثيقة ببوتين. يسيطر على شركات النقل، كما أنه مرتبط بشركة غازبروم.


كيريل شامالوف، يبلغ من العمر 39 عاما، وهو أصغر ملياردير روسي وصهر بوتين السابق، وهو نجل نيكولاي شامالوف، أحد المساهمين الرئيسيين في بنك روسيا، جنى أمواله من البتروكيماويات، وهو مساهم ومدير لشركة البتروكيماويات "سيبور".


ومن أسماء الأثرياء ورجال الأعمال الذين فرضت عليهم بريطانيا عقوبات، إيغور شوفالوف، ويوري سليوسار.


ومن الأسماء البارزة، غينادي تيمشينكو، يمتلك هذا الملياردير، صديق بوتين، البالغ من العمر 69 عاما، مجموعة "فولغا"، التي لها استثمارات بقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية.


علي شير عثمانوف، كان لديه اهتمامات كبيرة في أندية كرة القدم الإنكليزية، ولديه عقارات فخمة في المملكة المتحدة، وهو مساهم في مجموعة Metalloinvest لخام الحديد والصلب، ويعمل أيضا في قطاعي الإعلام والإنترنت.


فلاديمير بوغدانوف، المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة شركة Surgutnefte للغاز، ويخضع لعقوبات المملكة المتحدة منذ عام 2018.


أوليغ ديريباسكا، مؤسس Basic Element، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في روسيا، يخضع أيضا لعقوبات أميركية منذ عام 2018، وترأس شركات بمجال الطاقة وصناعة الألمنيوم.


سيرغي شيميزو، الرئيس التنفيذي لشركة Rostec الدفاعية الروسية الكبيرة المدعومة من الدولة.


سيرغي إيفانوف، هو الرئيس التنفيذي لشركة تعدين الماس الروسية المملوكة للدولة Alrosa وعضو مجلس إدارة بنك Gazprom، وهو نجل سيرغي بوريسوفيتش إيفانوف، الذي يعتبر أحد أقرب حلفاء بوتين، والرئيس السابق للعاملين بالمكتب التنفيذي الرئاسي.


سليمان كريموف، وهو ملياردير من النخبة ويتحدر من جمهورية داغستان التابعة لروسيا، ولديه حصة كبيرة في شركة "بوليوس" Polyus، أكبر منتج للذهب في روسيا.


ومن أسماء الأثرياء ورجال الأعمال الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، أندري كوستين، وفلاديمير كيرينكو، وأليكسي ميلر، ويفغيني بريغوزين، وأندريه بوتشكوف، وأركادي روتنبرغ، وأندريه سكوتش، ويوري سولوفييف، ونيكولاي توكاريف، وألكسندر الكساندروفيتش فيداخين، وفيكتور فكسلبيرغ.


ومن الأسماء البارزة أندريه باتروشيف، وقد شغل مناصب قيادية في شركة غازبروم، ويعمل في قطاع الطاقة الروسي. وهو نجل نيكولاي باتروشيف، رئيس مجلس الأمن الروسي.


وإيغور سيتشين، هو رئيس مجلس إدارة شركة Rosneft، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء الروسي من عام 2008 حتى عام 2012. وإيفان سيتشين،  ابن إيغور سيتشين، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Rosneft.


وفي الاتحاد الأوروبي تم إدراج أكثر من 10 أثرياء على لائحة العقوبات، ومنهم بيتر أفين، وميخائيل فريدمان، وكونستانتين كنيريك، ومودست كوليروف، وألكسندر بونومارينكو.


وديمتري غريغورينكو، هو نائب رئيس الوزراء الروسي، وعضو مجلس إدارة بنك VTB. وبصفته مديرا سابقا لدائرة الضرائب الروسية، أنشأ نظاما ضريبيا جديدا في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا بعد ضمها.


وأليكسي مورداشوف، هو أغنى شخص في روسيا، وصديق مقرب لبوتين، ويمتلك ثلث أكبر شركة سياحة في أوروبا TUI، وهو أكبر مساهم فردي فيها. وهو رئيس مجموعة الاستثمار الخاصة Severgroup.


وفيوليتا بريغوزينا، هي والدة يفغيني بريغوزين، ومالكة شركة "كونكورد" للإدارة والاستشارات، التي تنتمي إلى مجموعة كونكورد. وليوبوف بريغوزينا، وهي زوجة بريغوزين، ومالكة شركة Agat، التابعة لمجموعة كونكورد.


ومن الأسماء البارزة أيضا، مكسيم ريشيتنيكوف، وهو وزير التنمية الاقتصادية وعضو مجلس الرقابة على بنك VTB. وسيرغي رولدوغين، وهو عازف التشيلو الرئيسي السابق لأوركسترا مسرح أوبرا كيروف. الغارديان

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