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الثلاثاء، 07-09-2021 03:25 م

قادة انقلاب غينيا يعينون عسكريين حكاما للأقاليم

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الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام غينية، إن العسكريين الذين استولوا على الحكم في غينيا مطلع الأسبوع، عززوا سلطتهم بتعيين عسكريين حكاما للأقاليم.

وهدد زعماء دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، الذي كان يقضي فترة رئاسة ثالثة مثيرة للجدل، بعد فوزه بالانتخابات أول مرة في العام 2010، وسيجتمعون يوم الخميس لبحث الوضع.

ووعد قائد الانقلاب مامادي دومبويا، وهو ضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بحكومة وحدة وطنية انتقالية ”وعهد جديد قائم على الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية“. لكنه لم يشرح تحديدا ما يرمي إليه كما لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

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المصدر: إرم

 

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