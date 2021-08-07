السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

جونسون لن يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

اغتيال قيادي بحزب كردستاني

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

سعيد يتلقى رسالة من الإمارات

قاذفات استراتيجية أمريكية تقصف مواقع لطالبان في أفغانستان

الصحة تدعو متلقي الجرعة الأولى من فايزر قبل 10 تموز التوجه لأخذ الجرعة الثانية

مواطنون يطالبون بإنشاء مركز تطعيم في غور المزرعة

دودين : نسبة التطعيم ضد كورونا تجاوزت 80% بالقطاع الحكومي

دونالد ترامب قد يترشح للرئاسة في 2024

اربد: ورشة حول الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض في الأردن

السبت، 07-08-2021 08:39 م

قاذفات استراتيجية أمريكية تقصف مواقع لطالبان في أفغانستان

60c36d5f4236040c265180cd


الوكيل الاخباري- أكدت الحكومة الأفغانية صحة الأنباء عن إرسال الإدارة الأمريكية قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" لقصف مواقع لحركة "طالبان" في شمال البلاد.

اضافة اعلان

 

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فواد أمان، على حسابه في "تويتر"، بأن قاذفة من طراز "بي-52" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شنت مساء اليوم السبت غارات على مجموعة من قوات "طالبان" في مدينة شبرغان، مركز ولاية جوزجان، وألحقت بالحركة خسائر فادحة.

 

وجاء ذلك عقب نشر صحيفة "تايمز" البريطانية تقريرا نقلت فيه عن مصادر دفاعية أمريكية تأكيدها أن هذه قاذفات من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" تابعة لسلاح الجو الأمريكي قصفت، بأمر من الرئيس جو بايدن، مواقع لـ"طالبان" في شمال أفغانستان.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن طائرات "بي-52" التي لم يتم الكشف عن عددها تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، وذلك في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة المسلحين.

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة "طالبان" في الأيام الأخيرة على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
610eae7d4236042c936426fb

الكاظمي يقترح تشكيل لجنة للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات العراقية

w

اغتيال قيادي بحزب كردستاني

610eaa2b4c59b76933634037

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

w

سعيد يتلقى رسالة من الإمارات

610ebd514236045b5618bca1

بولندا تتراجع عن إصلاح قضائي أغضب أوروبا

w

واشنطن تدرج خمسة افريقيين على لائحة الارهابيين العالميين