قاذفات استراتيجية أمريكية تقصف مواقع لطالبان في أفغانستان

الوكيل الاخباري- أكدت الحكومة الأفغانية صحة الأنباء عن إرسال الإدارة الأمريكية قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" لقصف مواقع لحركة "طالبان" في شمال البلاد.



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وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فواد أمان، على حسابه في "تويتر"، بأن قاذفة من طراز "بي-52" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شنت مساء اليوم السبت غارات على مجموعة من قوات "طالبان" في مدينة شبرغان، مركز ولاية جوزجان، وألحقت بالحركة خسائر فادحة.

وجاء ذلك عقب نشر صحيفة "تايمز" البريطانية تقريرا نقلت فيه عن مصادر دفاعية أمريكية تأكيدها أن هذه قاذفات من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" تابعة لسلاح الجو الأمريكي قصفت، بأمر من الرئيس جو بايدن، مواقع لـ"طالبان" في شمال أفغانستان.



وأوضحت مصادر الصحيفة أن طائرات "بي-52" التي لم يتم الكشف عن عددها تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، وذلك في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة المسلحين.



ويأتي ذلك على خلفية سيطرة "طالبان" في الأيام الأخيرة على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

المصدر: روسيااليوم

