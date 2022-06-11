قانون روسي يمنع ذوي السوابق من قيادة سيارات الأجرة والحافلات

الوكيل الاخباري-

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يحظر على الأشخاص ذوي السوابق الإجرامية العمل كسائقي سيارات أجرة أو سائقي حافلات أو ترامواي.ووفقا لنص الوثيقة التي تم نشرها اليوم السبت على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، لن يتمكن الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب المواد المتعلقة بالجرائم الجسيمة بشكل خاص، من قيادة وسائل النقل العام.وبموجب هذا القانون يمنع قيادة وسائل النقل العام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تمس السلامة العامة، وأسس النظام الدستوري وأمن الدولة، وكذلك تمس سلامة وأمن الناس.