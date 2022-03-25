قانون يجرم ناشري الأكاذيب عن موسكو



الوكيل الاخباري - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الجمعة قانونا يعاقب بالسجن حتى 15 عاما ناشري “المعلومات الكاذبة” عن أعمال موسكو في الخارج.



وينص القانون الذي بات ساريا بعد توقيع بوتين على معاقبة من “ينشر معلومات يعلم بأنها خاطئة بوصفها معلومات صادقة” حول “أنشطة لهيئات الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية”.



وتصل العقوبة إلى السجن 15 عاما إذا تبين أن “المعلومات الكاذبة أدت إلى عواقب خطيرة”.

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