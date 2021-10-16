قبرص تعتزم سحب الجنسية من 45 مستثمرا أجنبيا

الوكيل الإخباري - أعلنت قبرص عن عزمها استرداد جنسيتها من 45 مستثمرا أجنبيا كانوا قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية لقاء الاستثمار في البلاد الذي ألغي العام الماضي.

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واستندت الحكومة القبرصية في قرارها إلى نتائج تحقيق خاص أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير أخرى بحق 102 حالة، وفق المتحدث باسمها، ماريوس بيليكانوس.



وقال المتحدث أمس الجمعة، إن الحكومة قررت البدء بعملية استرداد جوازات سفر 39 مستثمرا و6 من أقاربهم، كما ستقوم الحكومة بدرس ست حالات أخرى ومراقبة 47 حالة.



وترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا القبرصية، ميرون نيكولاتوس، لجنة التحقيق الخاصة بقضية "جوازات السفر الذهبية" التي منحت بين عامي 2007 والعام الماضي، حيث تمكن من تحديد مسؤوليات "جنائية وسياسية".

روسيا اليوم