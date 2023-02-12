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الأحد، 12-02-2023 01:39 م

قبرص: جولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية اليوم

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الوكيل الإخباري- يدلي القبارصة، اليوم الأحد، بأصواتهم في جولة ثانية من انتخابات رئاسية، يتنافس فيها دبلوماسيان يسعى كل منهما إلى إقناع الناخبين بأنه الخيار الأفضل لحكم هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يواجه وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس (49 عاما)، الدبلوماسي أندرياس مافرويانيس (66 عاما)، بعد جولة أولى جرت نهاية الأسبوع الماضي، ويحاول كلاهما إثبات جدارته بشكل مستقل عن الطرف الذي يدعمه.


ويحتاج الفائز إلى 50 بالمئة+ 1 ليخلف الرئيس نيكوس أناستاسيادس، الذي حكم لولايتين بصفته ثامن رئيس للجمهورية.


ومع خروج حزب التجمع الديمقراطي (ديسي) المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى فتح الجولة الثانية على مصراعيها.


وحصل وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس على 32,04 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، فيما حصد مافرويانيس 29,59 بالمئة من الأصوات.
وتغلب خريستودوليدس بشكل غير متوقع على زعيم "ديسي"، البالغ 61 عاما أفيروف نيوفيتو، الذي حل ثالثا بحصوله على 26,11 بالمئة من الأصوات، رغم دعم أناستاسيادس.

 

 




 

 


 

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