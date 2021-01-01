الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 01:05 م

قبل الرحيل.. قرار صادم من إدارة ترامب

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الوكيل الاخباري - مدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراري حظر على الهجرة الوافدة كانا قد حالا دون دخول كثيرين من المتقدمين للحصول على (البطاقة الخضراء) والعمالة الأجنبية المؤقتة، في إجراءات يراها ضرورية لحماية العمال الأميركيين في اقتصاد تعصف به جائحة كورونا.

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وصدر القراران في أبريل ويونيو، وكان من المفترض أن ينقضي أجلهما في 31 ديسمبر.


غير أن ترامب قرر تمديد العمل بهما حتى 31 مارس 2021، في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة تحركات تتعلق بالهجرة اتخذتها إدارة ترامب.


وتعترض مجموعة واسعة من شركات الأعمال على الحظر المفروض على عمالة أجنبية معينة.

 

وسبق وأن اعترض الرئيس المنتخب جو بايدن على القيود، لكنه لم يصرح بعد بما إن كان سيعدل عنها فور توليه المنصب رسميا في 20 يناير.


ولا يزال 20 مليونا على الأقل مسجلين على قوائم إعانات البطالة في الولايات المتحدة في وقت يواصل فيه فيروس كورونا الانتشار في أنحاء البلاد.

 

سكاي نيوز

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