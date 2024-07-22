قبل لقاء بايدن.. نتنياهو يتحدث عن علاقة "أقوى حليف"

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن إسرائيل ستكون أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بغض النظر من سيفوز بالرئاسة في نوفمبر.



وأضاف نتنياهو، متحدثا للصحفيين قبل توجهه إلى واشنطن، أنه سيشكر جو بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل، وذلك بعد يوم من انسحاب الرئيس الأميركي من سباق الرئاسة.



وتابع أنه سيناقش قضايا مثل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وهزيمة حماس.



وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن نتنياهو يولي أهمية كبيرة لزيارة واشنطن من أجل إعادة تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا على عدة جبهات.

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ومن المفترض أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع بايدن الإثنين، لكن هذا اللقاء يبقى رهينا بتعافي الرئيس الأميركي من إصابته بفيروس كورونا.

سكاي نيوز عربية