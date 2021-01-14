قبيل مراسم تنصيب بايدن.. واشنطن تشهد انتشارا عسكريا غير مسبوق

الوكيل الاخباري - توافدت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بينما كان مجلس النواب يصوت على عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأجرت القوات المسلحة جولة داخل مبنى الكونغرس، ووصف سكان العاصمة الأمريكية الإجراءات الأمنية فيها بغير المسبوقة.

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وأغلق أحد الشوارع المركزية في العاصمة واشنطن "كي ستريت"، حيث توجد فيه مبان تجارية متعددة الطوابق، ويمكن رؤية البيت الأبيض من التقاطع مع شارع 16، كما أن حركة النقل محدودة فيه.



وأحيطت الساحات والمتنزهات الصغيرة بكتل خرسانية، بالإضافة إلى تواجد سيارات دورية وسيارات سوداء ذات أضواء وامضة، وتقف بالقرب من أحد الفنادق حافلات صغيرة سوداء اللون. حيث وعدت الاستخبارات البدء بالاستعدادات لحفل التنصيب قبيل أسبوع من الموعد المحدد.



- الإغلاق دون سبب

أصبح المواطنون الصامتون نتيجة انتشار وباء الفيروس يدخلون بسهولة في المحادثات للتعبير عن عدم رضاهم عما يحدث.

وتقول امرأة في منتصف العمر، لاحظت الاهتمام بالكتل الخرسانية التي ظهرت في الشوارع المركزية: "هذا جنون، أليس كذلك؟". وأجابت عن سؤال إذا كان الأمر نفسه حدث يوم الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الشيء".



وعلق رجل آخر على تصوير مقطع فيديو لدورية الشرطة: "الإغلاق بلا سبب". ووفقا للتقارير الإخبارية يعد انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وما حدث في مبنى الكابيتول من المخاوف الرئيسية لسكان الولايات المتحدة.



- السياحة المسلحة

وصلت قوات الحرس الوطني على خلفية التصويت في مجلس النواب طوال اليوم إلى مبنى الكابيتول. وظهرت شاحنات عسكرية يوم الأربعاء الماضي في

"كونستيتيوشن افينيو"، حيث كانت تتركز سيارات الدوريات يوم الثلاثاء الماضي.



ووصلت مجموعة من المقاتلين المسلحين إلى مبنى الكابيتول، حيث أحطيت بالمبنى أسوار وعناصر عسكرية في تلك المنطقة ولا يمكن الوصول إليها. السياح الوحيدون الذين يمكنهم الاقتراب من مكتبة الكونغرس أو المحكمة العليا هم العسكريون.



وحثت عمدة واشنطن موريل بوزر، الأمريكيين على الامتناع عن السفر إلى العاصمة. لكن المدينة ستشهد العديد من قوات الحرس الوطني، كما أن عددهم سيزداد بحلول يوم التنصيب إلى 20 ألفًا.



لم يكن الجميع محظوظين بما يكفي ليتم إيواؤهم في فنادق في منطقة وسط المدينة، حيث انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات لعشرات العسكريين وهم ينامون على أرضية مبنى الكابيتول.

سبوتنيك

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