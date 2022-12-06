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الثلاثاء، 06-12-2022 09:33 ص

قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في شمال أفغانستان

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الوكيل الاخباري- أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل سبعة موظفين في شركة نفطية كانوا على متن حافلة في ولاية بلخ بشمال أفغانستان الثلاثاء، وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية.

وقال الناطق آصف وزيري من قسم شرطة بلخ في مزار شريف إن "القنبلة كانت مزروعة في عربة موضوعة على جانب الطريق. وتم تفجيرها لدى وصول الحافلة".

وأضاف أن الانفجار وقع حوالى الساعة السابعة صباحا قرب ساحة سيد آباد في المدينة، مؤكدا إصابة ستة أشخاص بجروح نتيجة الحادث. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

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ورغم إصرار "طالبان" على أن الوضع الأمني تحسن في أنحاء البلاد منذ أن عادت إلى السلطة في أغسطس العام الماضي، ما زالت أفغانستان تشهد عشرات الانفجارات والهجمات التي يعلن الفرع المحلي لتنظيم "داعش" مسؤوليته عن العديد منها.

وقتل 19 شخصا وأصيب 24 بجروح في وقت سابق هذا الشهر بانفجار وقع قرب مدرسة  في أيبك، جنوب شرق مزار شريف.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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