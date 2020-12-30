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الأربعاء، 30-12-2020 01:03 م

قتلى وجرحى بانفجار عنيف في مطار عدن

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام يمنية وغربية أن انفجارا عنيفا هز، اليوم الأربعاء، مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

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وأفاد موقع “المشهد اليمني” بأن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في مطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.


وتتحدث تقارير إعلامية عربية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجار، مضيفة أن الوزراء في الحكومة الجديدة نقلوا عقب الانفجار إلى قصر المعاشيق في عدن.


ووثقت لقطات البث المباشر لحظة وقوع الانفجار وحالة من الفوضى سادت الناس الذين كانوا يتجمعون أمام طائرة الحكومة.


 




 

 


 

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