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الإثنين، 20-02-2023 10:44 ص

قتلى وجرحى بحادث انقلاب حافلة في المكسيك

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الوكيل الإخباري - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 40 آخرون، في حادث انقلاب حافلة على طريق كواكنوبالان - أواكساكا السريع في المكسيك.

وأفادت صحيفة Milenio المكسيكية، نقلا عن الشرطة، بأن الحافلة كانت متجهة من ولاية أواكساكا إلى مكسيكو سيتي، وعلى متنها 55 شخصا، معظمهم مهاجرون غير شرعيين من فنزويلا وكولومبيا.

ووفقا للصحيفة، فإن الحادث وقع نتيجة خلل فني في الحافلة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

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وتقوم فرق الطوارئ والشرطة بالتعاون مع المعهد الوطني للهجرة بالتحقيق في حيثيات الحادث.

 

RT


 




 

 


 

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