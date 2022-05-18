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الأربعاء، 18-05-2022 10:47 ص

قتلى وجرحى جراء احتجاز رهائن في مدينة عيلام غرب إيران

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شهدت مدينة عيلام غرب إيران، اليوم الأربعاء، عملية احتجاز رهائن في المكتب العام للعقارات الحكومية، انتهت بانتحار منفذ العملية.

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وبحسب وسائل إعلام، فإن محتجز الرهائن كان موظفا سابقا في هذه الدائرة الحكومية، وقد استنفرت قوات الأمن الإيرانية، وطوقت المكان.

وأفاد الذين كانوا موجودين بالقرب من المكان، بأنه كان هناك إطلاق نار، وكانت سيارات الإسعاف تتجه إلى موقع احتجاز الرهائن. وقيل إن خاطف الرهائن انتحر بعد إطلاق النار. 

وأشارت بعض المصادر إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرين جراء العملية، فيما لم تعلق السلطات بعد حول هذا الحادث وعدد ضحاياه.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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