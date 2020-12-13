قتلى وجرحى في انفجار يستهدف سيارة برلماني أفغاني

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الأحد، بوقوع انفجار في العاصمة كابول أسفر عن مقتل وجرح العديد من المواطنين.

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وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادر أمنية أن الانفجار استهدف سيارة نائب في البرلمان الوطني في العاصمة الأفغانية كابول.



وبحسب السلطات الأمنية الأفغانية، وقع الانفجار صباحا من خلال تفجير قنبلة لاصقة تم تثبيتها على سيارة النائب بالقرب من فندق في إحدى شوارع كابول.



Eyewitnesses say the target was the employee of Tawfiq Wahdat, a Parliament member. At least two people were killed and eight more were wounded in an #IED blast which targeted a Land Cruiser type vehicle, in Hotel Parwan area of #Kabul at around 07:45am on Sunday, Police said.Eyewitnesses say the target was the employee of Tawfiq Wahdat, a Parliament member. pic.twitter.com/oRpCVFtKVJ December 13, 2020



وقال مصدر أمني إن النيران اشتعلت في السيارة التي يملكها العضو في البرلمان محمد توفيق وحدات عقب الانفجار.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كان المشرع قد تضرر من الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.



ومن جانبه، صرح المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، بأن "شخصين لقيا مصرعهما وأُصيب اثنان آخران بجروح جراء الانفجار".



وأدى الانفجار إلى تصاعد عمود من الدخان الكثيف إلى السماء وأثار حالة من الذعر.







المصدر : سبوتنك



