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الأحد، 13-12-2020 10:29 ص

قتلى وجرحى في انفجار يستهدف سيارة برلماني أفغاني

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الأحد، بوقوع انفجار في العاصمة كابول أسفر عن مقتل وجرح العديد من المواطنين.

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وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادر أمنية أن الانفجار استهدف سيارة نائب في البرلمان الوطني في العاصمة الأفغانية كابول.

وبحسب السلطات الأمنية الأفغانية، وقع الانفجار صباحا من خلال تفجير قنبلة لاصقة تم تثبيتها على سيارة النائب بالقرب من فندق في إحدى شوارع كابول.

 


وقال مصدر أمني إن النيران اشتعلت في السيارة التي يملكها العضو في البرلمان محمد توفيق وحدات عقب الانفجار.

 

ولم يُعرف على الفور ما إذا كان المشرع قد تضرر من الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.


ومن جانبه، صرح المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، بأن "شخصين لقيا مصرعهما وأُصيب اثنان آخران بجروح جراء الانفجار".


وأدى الانفجار إلى تصاعد عمود من الدخان الكثيف إلى السماء وأثار حالة من الذعر.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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