قتلى وجرحى في حوادث طعن مروعة داخل مترو الأنفاق في أمريكا

الوكيل الاخباري - لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 في سلسلة "مروعة" من عمليات الطعن داخل محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.

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ووفقا لموقع "nbc news"، نشرت شرطة نيويورك على الفور 500 شرطي إضافي في شبكة الأنفاق ردا على تلك الاعتداءات.

وقالت الشرطة إن "الاعتداء الأول وقع صباح يوم الجمعة عندما هاجم ملثم رجلا عمره 67 عاما في محطة بمانهاتن، ونقل الرجل إلى المستشفى للعلاج".



وأضافت "في مساء يوم الجمعة عثرت الشرطة أيضا على جثة شخص مات طعنا في أحد القطارات".



وذكرت أنه "بعد ساعتين عُثر على امرأة عمرها 44 عاما غائبة عن الوعي ومصابة بجروح في قطار آخر، وأعلن الأطباء وفاتها في المستشفى".



وأفادت بأنه "في الساعات الأولى من صباح أمس السبت تعرض رجل عمره 43 عاما للطعن في محطة للقطارات، ولكنه في حالة مستقرة بعد إجراء جراحة له".



وبحسب تحريات الشرطة الأمريكية، فإن الاعتداءات وقعت على خط قطارات واحد أو المحطات التي يمر بها، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق فيما إذا كان وراءها شخص واحد.



سبوتنيك

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