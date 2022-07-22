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الجمعة، 22-07-2022 10:14 ص

قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

قصف


الوكيل الإخباري - ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية فوق ريف دمشق، في هجوم أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السوريين.

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وقال مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 12:32 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".


وسمعت في أجواء العاصمة أصوات انفجارات قوية، حسبما أعلنت "سانا".
وزعمت مصادر إسرائيلية أن القصف طال مركز البحث العلمي السوري في قدسيا ومنطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.


لكن المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض قال إن غارات اسرائيلية استهدفت مواقع أمنية ومستودع أسلحة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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