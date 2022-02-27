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الأحد، 27-02-2022 08:35 م

قتلى وجرحى من الجنود الروس خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط عدد من الجنود الروس بين قتيل وجريح خلال مهامهم القتالية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن “الجنود الروس يظهرون الشجاعة والبطولة في سياق تنفيذ مهام قتالية للعملية العسكرية الخاصة”.

وأضاف: “للأسف هناك قتلى وجرحى من رفاقنا، لكن خسائرنا أقل بكثير من خسائر القوميين الذين تم تدميرهم.. وكذلك الخسائر في صفوف العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية”.

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