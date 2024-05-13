الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو- طائرة تهبط بلا عجلات على متنها 3 أشخاص في أستراليا

المعهد المروري ينظم محاضرات توعوية في لواء الكورة

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

البحث الجنائي يُلقي القبض على سارق مركبتين في الزرقاء

عودة الاعتراف الإماراتي بشهادات "الهيئة البحرية".. هل يعزز مخرجاتها؟

انخفاض أسعار الذهب في الاردن اليوم

الهند تبرم اتفاقا مع إيران لإدارة ميناء تشابهار

4 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال على جنوب رفح

روسيا: إسقاط 16 صاروخا و31 مسيرة أوكرانية

السير تكشف سبب الازدحام المروري في عبدون

الإثنين، 13-05-2024 07:20 ص

قتلى و12 إصابة بإطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية

هه


الوكيل الاخباري - قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 إثر إطلاق نار خلال حفل في بلدة جنوبي ولاية ألاباما الأمريكية.

اضافة اعلان


وقال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة "والا-تي في" التلفزيونية إن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد العمال بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار.


وأضاف ريد أن معظم المتواجدين كانوا من صغار السن، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذ الشرطة لاعتقالات.


ويبلغ عدد سكان ستوكتون حوالي 400 نسمة، وتقع على بعد حوالي 48.3 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6641a81642360431f2284ba8

فيديو- طائرة تهبط بلا عجلات على متنها 3 أشخاص في أستراليا

22

الهند تبرم اتفاقا مع إيران لإدارة ميناء تشابهار

مسيرات-أوكرانيا-أرشيف

روسيا: إسقاط 16 صاروخا و31 مسيرة أوكرانية

3ac0425f0da9dfeb111d78565311aef5

ثمانية قتلى بإطلاق نار في المكسيك

0

بوتين يعين خبيراً اقتصادياً وزيراً للدفاع في تعديل مفاجئ

main_image664105d42377c

أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة