قتيل في إطلاق نار داخل متجر بولاية ميزوري الأمريكية

الوكيل الاخباري -

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قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار، السبت، داخل متجر جنوبي ولاية ميزوري، وسط الولايات المتحدة.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن إريك كينغ، قائد شرطة مقاطعة أوريغون، قوله إن "حادث إطلاق النار وقع في متجر صغير يدعى سنابي مارت، في كوشكونونج، وهي مدينة يسكنها حوالي 200 شخص على حدود ولايتي ميزوري وأركنساس".وأوضح أن "المشتبه به دخل إلى المتجر، وبدأ إطلاق النار بمسدس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة".وأضاف المسؤول الأمني أن "العديد من المتواجدين داخل المتجر لم يصابوا بأذى".وتابع أن "مشتبهًا به (28 عامًا) من مدينة ثاير بميزوري، تم القبض عليه بعد حوالي 4 ساعات في مقاطعة هاول المجاورة".