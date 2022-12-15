قتيل و 3 جرحى لليونيفيل جنوب لبنان

الوكيل الاخباري- قتل عنصر من قوات اليونيفيل وأصيب ثلاثة آخرون الليلة الماضية في جنوب لبنان.

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وأعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريباً من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".



وتقدّم تيننتي بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندي حفظ السلام الذين لقي حتفه، متمنياً الشفاء التام والعاجل للمصابين.



وقال: "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".



وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى لقوات اليونيفيل بعد حادث سير وانقلاب آلية في منطقة العاقبية، ومعلومات عن إطلاق نار".



ولفت المصدر إلى اعتراض أهالي المنطقة على اعتماد قوات اليونيفيل مسارا غير مسارها العادي، وتطور الأمر إلى إشكال وإطلاق نار قبل أن تتعرض آلية لليونيفيل لحادث سير وانقلابها مما أدى إلى سقوط الضحايا".

بترا