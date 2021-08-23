قتيل و3 جرحى في تبادل لإطلاق النار في مطار كابول

الوكيل الاخباري - لقي شخص مصرعه وجرح ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، إثر قيام مسلح مجهول بإطلاق النار على الجنود الافغان الذين يحرسون مطار حامد كرزاي بكابول، ما دعا القوات الأميركية والافغانية إلى الرد بإطلاق النار.



وبحسب وكالة "خاما" الأفغانية للأنباء، لم يتأكد بعد بشكل كامل هوية القتلى والجرحى، سواء أكانوا من حركة طالبان أم أفراد القوات الأفغانية، في حين لم يعلق مسؤولو طالبان على الحادث بعد.

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