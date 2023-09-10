قديروف يعرب عن تعازيه للمغرب في ضحايا الزلزال

الوكيل الاخباري- أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي أجمع في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.



وقال قديروف على "تيلغرام": "أتقدم بخالص التعازي لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي أجمع، ولكل من فقد أحباءه نتيجة لهذه الكارثة. اليوم نشارككم جميعا محنتكم. نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والقوة على اجتياز هذا الاختبار الصعب ومساعدة كل من يجد نفسه في وضع ميؤوس منه".

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كما أعرب عن أمله في أن يتمكن المغرب، بفضل وحدة شعبه وصموده، من تجاوز كل الصعوبات والمحن.



وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.



وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.