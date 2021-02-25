الخميس 25-02-2021
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تعميم على شركات التأمين بتغطية حوادث المنخفض
تحويل مسار رحلة للملكية الأردنية لإسعاف مسافر
الجرائم الإلكترونية للأردنيين : احذروا
تعديل مواعيد الزيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل
أخبار الشركات
أخبار الشركات
تسوّقٌ دون عناء مع تطبيق "Basket.app" المتوفر على منصة HUAWEI AppGallery
حِيَل لجعل الهاتف الذكي والجهاز اللوحي من هواوي يتفاعلان بشكل أفضل من ذي قبل دون أي وصلات!
منصّة زين ومصنع الأفكار يقدمان دعمهما لمسابقة تصميم معروضة تفاعلية"
حلويات حبيبة .. الطعم الذي لا يُنسى وتميز مستمر بعد مرور 70 عاماً على الانطلاق
كورونا
كورونا
صحيفة: انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المكتشف في نيويورك
اختبار جديد يحدد سلالة فيروس كورونا