قرار بإعادة فتح المدارس في لبنان

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية اللبنانية اليوم الجمعة، عن إعادة فتح المدارس في لبنان يوم الاثنين المقبل واعتماد تطبيق التعليم المدمج، وذلك استنادا الى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخاصة بمتابعة وباء كورونا.

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وقال وزير التربية اللبناني ، طارق المجذوب في بيان"يعاد اعتماد التعليم المدمج في المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، لدوامي قبل الظهر وبعده، ابتداء من صباح الاثنين المقبل في المناطق كافة، كما يعاد العمل بالقرارات الصادرة عن الوزارة بخصوص تطبيق التعليم المدمج وتنفيذ اجراءات الدليل الصحي الصادر عن وزارة التربية".



يذكر، ان الاقفال العام في لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا والذي استمر اسبوعين ينتهي مساء الاحد، وسط مؤشرات تشير الى ان الحكومة اللبنانية ستتخذ قرارا باعادة فتح القطاعات مع تشديد الاجراءات الوقائية والغرامات المتعلقة بها.

المصدر : بترا

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