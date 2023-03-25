السبت 25-03-2023
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السبت، 25-03-2023 01:14 ص

قرار جديد من السعودية بشأن عمرة رمضان

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الوكيل الإخباري - شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط لا يسمح بتكرارها، لإعطاء الفرصة للجميع لأداء العمرة.

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وقالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.


وأكدت أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.


وأشارت إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.


وأوضحت أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

 

RT

 




 

 


 

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