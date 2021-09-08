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الأربعاء، 08-09-2021 04:12 م

قرار قضائي جديد في قضية نائب الجن بمصر

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الوكيل الاخباري- قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، تأييد قرار النيابة العامة بمنع عائلة علاء محمد حسانين محمد، والمعروف إعلاميا بنائب الجن من التصرف في أموالهم في قضية "الآثار الكبرى".

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وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت أيضا اليوم الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب سواء ممتلكات سائلة أو منقولة، وزوجته، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".

المصدر: روسيا اليوم

 

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