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السبت، 23-07-2022 06:23 ص

قرار مرتقب لمنظمة الصحة العالمية حول جدري القرود

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الإخباري - من المنتظر أن يعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت، ما إذا كان يتوجب أم لا على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القردة.

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ويعقد غيبرييسوس مؤتمرا صحفيا افتراضيا السبت، وفق ما قالت المنظمة في بيان الجمعة.


ويأتي المؤتمر في وقت سجلت أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، وفقا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" حتى تاريخ 20 يوليو.


وفي أول اجتماع عقد في 23 يونيو، أوصت غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية قد تثير قلقا دوليا.


وترجع إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مسؤولية احتمال إعلان حال طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى منظمة الصحة، ويتم ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ.


وقد اجتمع فريق الخبراء الخميس في جنيف، ودرست لجنة الطوارئ المؤشرات الوبائية لتحديد أفضل السبل لكبح الوضع الصحي الآخذ في التفاقم.


وقال مدير المنظمة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء "أيا تكن توصية اللجنة، ستواصل منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها لوقف جدري القردة وإنقاذ الأرواح".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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