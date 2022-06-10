الجمعة 10-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التعامل مع 161 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

قرار من السعودية حول اسعار الحج

أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والرصيفة

توجيهات مباشرة من جلالة الملك في التوسع بالمبادرات الملكية

قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا

العميد الركن الخطيب: تشكيل الجيش من أهم مخرجات الثورة العربية

مقترح لتأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار لحلول الصناعات الهندسية

الملك لرفاق السلاح: بتضحياتكم تعلو رايات الأردن الحبيب

الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

توضيح من الزراعة حول اعتماد أصناف القمح و الشعير في الاردن

الجمعة، 10-06-2022 01:23 م

قرار من السعودية حول اسعار الحج

ما-هي-أركان-الحج


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الجمعة، أنها قررت تخفيض أسعار باقات للحجاج داخل المملكة، وذلك قبل يومين من إغلاق التسجيل، وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ المحلية.

اضافة اعلان


وجاءت الأسعار المعدلة بعد تخفيضها بواقع 13,943 ريالاً (حوالي 3700 دولار) لباقة أبراج منى، و11,970 ريالا (حوالي 3200 دولار) لباقة الضيافة 1 "خيام متطورة"، و9098 ريالاً (2400 دولار) لباقة الضياف 2 "خيام عادية"، فيما أشارت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة.


وبينت الوزارة في الدليل الإرشادي لشروط وآلية تسجيل الحجاج أنه في حالة تقدم مجموعة أفراد لحجز أحد هذه الباقات في طلب واحد، فإن النظام يتعامل مع المجموعة كاملة كطلب واحد، وإذا لم يستوفِ أحد الأفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله.

وأشارت في الدليل إلى أنه في حالة لم يستكمل أي من المسجلين للبيانات المطلوبة يتم إشعاره بذلك لاستكمال التسجيل.


وكانت السلطات المختصة قد أعلنت عن رفع أعداد حجاج الداخل إلى مليون شخص، بعد أن كانت الأعداد قليلة للغاية في العامين المنصرمين بسبب جائحة فيروس كورونا.


وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في الأسبوع الماضي أنه كلما زاد عدد الأفراد المسجلين في الطلب الواحد من حجاج الداخل قلت نسبة واحتمالية التأهل في القرعة لاختيار المرشحين.


وكانت وزارة الحج قد أعلنت أيضا في وقت سابق عن تمكين حجاج أوروبا وأميركا وأستراليا من التسجيل إلكترونياً في موسم حج لتسهيل سفرهم وقدومهم إلى المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها "إنها طورت آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري، عبر بوابة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة، من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة".


وأكدت الوزارة، إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونياً بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.
(الحرة)


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62a30964dfeaf

قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا

55686299_101

بريطانيا: أكثر من 9 آلاف إصابة و 60 وفاة جديدة بكورونا

image (1)

الصحة العالمية تعود إلى أصل كورونا بعد عامين من الجائحة

w

بوتين : التضخم ارتفع بسبب أخطاء الغرب

62022763347829112389

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في تركيا

620228193636274158663

روسيا: لا يوجد اتفاق رسمي لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الشرق الأوسط

أخبار متعلقة
ما-هي-أركان-الحج

بيان من وزارة الحج السعودية بشأن فتح باب التسجيل للحجاج

6202211734600779097

السعودية تعلن عن عدد حجاج موسم هذا العام

س

الطيران المدني السعودي تصدر تعميما حول ماء زمزم

مكة

السعودية .. 3 باقات لإسكان الحجاج

52022714053795138460

بيان هام بشأن القادمين إلى السعودية بتأشيرة عمرة

ض

الأرصاد السعودية: منطقتان سترتفع فيهما الحرارة إلى درجات قياسية