قرار من السعودية حول اسعار الحج

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الجمعة، أنها قررت تخفيض أسعار باقات للحجاج داخل المملكة، وذلك قبل يومين من إغلاق التسجيل، وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ المحلية.

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وجاءت الأسعار المعدلة بعد تخفيضها بواقع 13,943 ريالاً (حوالي 3700 دولار) لباقة أبراج منى، و11,970 ريالا (حوالي 3200 دولار) لباقة الضيافة 1 "خيام متطورة"، و9098 ريالاً (2400 دولار) لباقة الضياف 2 "خيام عادية"، فيما أشارت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة.



وبينت الوزارة في الدليل الإرشادي لشروط وآلية تسجيل الحجاج أنه في حالة تقدم مجموعة أفراد لحجز أحد هذه الباقات في طلب واحد، فإن النظام يتعامل مع المجموعة كاملة كطلب واحد، وإذا لم يستوفِ أحد الأفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله.



وأشارت في الدليل إلى أنه في حالة لم يستكمل أي من المسجلين للبيانات المطلوبة يتم إشعاره بذلك لاستكمال التسجيل.



وكانت السلطات المختصة قد أعلنت عن رفع أعداد حجاج الداخل إلى مليون شخص، بعد أن كانت الأعداد قليلة للغاية في العامين المنصرمين بسبب جائحة فيروس كورونا.



وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في الأسبوع الماضي أنه كلما زاد عدد الأفراد المسجلين في الطلب الواحد من حجاج الداخل قلت نسبة واحتمالية التأهل في القرعة لاختيار المرشحين.



وكانت وزارة الحج قد أعلنت أيضا في وقت سابق عن تمكين حجاج أوروبا وأميركا وأستراليا من التسجيل إلكترونياً في موسم حج لتسهيل سفرهم وقدومهم إلى المملكة.



وقالت الوزارة في بيان لها "إنها طورت آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري، عبر بوابة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة، من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة".



وأكدت الوزارة، إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونياً بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

(الحرة)