قرار هام للاردنيين الراغبين بالسفر الى الكويت

الوكيل الاخباري - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تمديد قرار تخفيض عدد الركاب القادمين إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا أن ينتهي في تاريخ 6 فبراير الجاري.

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وقالت الإدارة، في تعميمها الصادر أمس الثلاثاء، الذي نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «بناء على تعليمات السلطات الصحية، تم التعميم على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، سواء محلية أو أجنبية، بالاستمرار في قرار تخفيض عدد الركاب القادمين إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا أن ينتهي بتاريخ 6/2/2021 حيث سيتم الاستمرار في القرار إلى إشعار آخر» .

المصدر - عاجل



