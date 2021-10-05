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الثلاثاء، 05-10-2021 10:16 م

قرار هام للراغبين بالدخول إلى السعودية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر السماح بالقدوم مباشرة إلى السعودية من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى السعودية لعدة فئات، كما تقرر رفع تعليق سفر المواطنين دون 18 عاما إلى البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقاً.

وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر ما يلي:

حيث تم السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى السعودية من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، لعدد من الفئات، على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر المؤسسي ومن هذه الفئات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد و المعلمون والمعلمات في التعليم العام و الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب واخيرا طلاب المنح.

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