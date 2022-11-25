الجمعة 25-11-2022
الوكيل الاخباري

اكتشاف ثوري قد يغيّر حياة مرضى السكري

حنيفات يدعو الأردنيين لزيارة مهرجان الزيتون

قرار هام من السلطات التركية بشأن انفجار شارع تقسيم

انطلاق "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال" بدورته الأولى

الهند تطلق 9 أقمار صناعية

الأرصاد الجوية تحذر من السيول بهذه المناطق

إصابة فنانة مصرية شهيرة بمرض خطير- صورة

وفيات الجمعة 25/ 11/ 2022

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

طبيب البرازيل يكشف الحالة الصحية لنيمار بعد تعرضه للإصابة

الجمعة، 25-11-2022 12:45 م

قرار هام من السلطات التركية بشأن انفجار شارع تقسيم

638070c14236041ea52fddbf


الوكيل الاخباري- حظرت سلطات اسطنبول إقامة فعاليات ومواكب عامة وثقافية وتجارية وغيرها، وكذلك العروض الموسيقية، في شارع الاستقلال المخصص للمشاة، حيث وقع هناك هجوم إرهابي يوم 13 نوفمبر.

اضافة اعلان

 

ويأتي هذا القرار بهدف منع وقوع هجمات إرهابية جديدة في مكان يحظى بشعبية بين السكان والسياح، بحسب الموقع الإلكتروني لمحافظة اسطنبول.

وكان شارع الاستقلال المخصص للمشاة والواقع في منطقة بيوغلو المركزية في إسطنبول قد شهد يوم 13 نوفمبر تفجيرا إرهابيا نجم عنه مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وإثر ذلك، اعتقلت السلطات التركية امرأة تدعى، آمال البشير، بعد ان رصدتها الكاميرات وهي تغادر المكان بعد الانفجار، بسيارة أجرة. وأفيد بأنها اعترفت بصلاتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
-973941187

الصين : مصرع 10 أشخاص إثر حريق بمبنى سكني بمقاطعة شينجيانغ

63807ba84c59b70e47083bdd

الهند تطلق 9 أقمار صناعية

638062574c59b70f07092c15

السعودية.. الكشف عن كمية الأمطار التي سقطت على جدة في 6 ساعات فقط

9201911161835193319282

اكتشاف مقابر قديمة في وسط الصين يعود تاريخها لأكثر من ألفي سنة

63804f834c59b70e491b00d3

البيض يختفي من المتاجر البريطانية

637faac74c59b77a283c5edc

لم نشاهد مثيلها أبدا.. سحابة خضراء عملاقة تحوم في سماء السعودية-فيديو

أخبار متعلقة
تركيا علم

تركيا .. زلزال بقوة 5.9 درجات يخلف إصابات

6371083742360415ca72d98a

السلطات التركية تحظر نشر أنباء عن انفجار اسطنبول

637114c7423604147435611c

السعودية تدين بأشد العبارات التفجير في منطقة تقسيم وسط اسطنبول

rrrrrr

شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار المروع في اسطنبول

شارع الاستقلال

قتلى وجرحى بانفجار يهز شارع الاستقلال في اسطنبول -فيديو

6357e7b44c59b7096001f526

إيران.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح