الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 01:48 م

قرداحي : لست نادما على شيء و مشواري السياسي بدأ الآن

3674181


الوكيل الإخباري-أكد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، أنه "ليس نادماً على شيء"، بعد استقالته عقب أزمة لبنانية خليجية إثر تصريحاته عن حرب اليمن.

اضافة اعلان

 

وفي حوار مع شبكة "يورونيوز"، اعتبر جورج قرداحي، أن البعض "توهم أن بإمكانه مضايقته في الحياة السياسية"، لافتا إلى أن "ما قاله عن الحرب في اليمن لا يستحق هذه الضجة، وأنه أدلى بتصريحاته عن حسن نية".


ورأى قرداحي أن "الضجة كانت محضرة من قبل في غرف سوداء"، وأنه استغرب شخصيا قوة ردة الفعل عليها، مشيرا إلى أن "ما قاله كان بمثابة ذريعة لأمر آخر".


كما أن وزير الإعلام اللبناني السابق "لم يستبعد ترشحه للانتخابات النيابية"، ملمحا إلى أن "ما حصل دفعه بطريقة ما إلى خوض غمار السياسة"، حيث أوضح أن "مشواره السياسي لم ينته أبدا، بل بدأ الآن".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61b8d84b4c59b702a7428133

السودان.. حمدوك يكشف سبب عدم تشكيل حكومته منذ توقيع الاتفاق مع البرهان

الصين٢

الصين: 10 ملايين مولود جديد سنويا

image (1)

تهديد رئيس حكومة ولاية ألمانية بالقتل لتأييده التطعيم ضد كورونا

3850922_1543576115

الأمم المتحدة: المساعدة الإنسانية عبر الحدود ما زالت ضرورية لسكان شمال غرب سوريا

هزه

زلزال قوي يضرب جنوب غرب إيران

عمل-في-المانيا-2020

المستشار الألماني يعد الأجانب الراغبين بالعمل في ألمانيا بتسهيل قدومهم

أخبار متعلقة
61b114404236047f8e75288a

لا صحة للأنباء عن تعيين السعودية قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان

61af43b74236042b8d5702b7

جورج قرداحي يكشف حقيقة تعويضات تلقاها من الدولة اللبنانية

قرد

صورة لقرداحي تثير جدلا في لبنان والخليج العربي والأخير يكشف الحقيقة

قر

تصريحات قرداحي في مؤتمر استقالته

قرداحي

جورج قرداحي يقدم استقالته

جورج

قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح