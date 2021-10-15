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الجمعة، 15-10-2021 09:04 ص

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم اللبنانية توشح بيروت بالسواد

مريم


الوكيل الإخباري - لقيت امرأة لبنانية تدعى مريم فرحات مصرعها داخل منزلها إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس عندما اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة الطيونة في بيروت أمس الخميس.

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وأفادت تقارير صحفية بأن السيدة الراحلة البالغة من العمر 40 عاما، توجهت إلى النافذة لتطمئن على أطفالها الخمسة الذين كانوا من المفترض أن يأتوا من المدرسة وقت وقوع الاشتباكات في المنطقة.


وعندما فتحت نافذة منزلها الواقع في الطابق الثاني من المبنى، أصابتها رصاصة طائشة في رأسها فوقعت أرضا مضرجة بالدماء.


وأشارت إحدى قريبات المجني عليها أن عرس ابنتها كان قبل يومين قائلة: "قبل يومين كان حفل زفاف ابنتها الكبرى، وكانت الفرحة تغمرها، وودعت ابنتها 22 عاما عروسا لتعود العروس اليوم إلى مأتم والدتها متشحة باللون الأسود".


وتوفى 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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