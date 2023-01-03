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الثلاثاء، 03-01-2023 01:24 م

قصف أوكراني يستهدف ياكوفليوفكا ودونيتسك وماكييفكا

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الوكيل الاخباري- قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن الفصائل الأوكرانية قصفت في الساعة 11.50 المركز السكني ياكوفليوفكا بـ8 قذائف من عيار 155 مم.

وقبل ذلك، أي في الساعة 11.30 قصف الجيش الأوكراني حي كييفسكي بمدينة دونيتسك بخمس قذائف من عيار 155 مم، وتم كذلك استهداف بلدة ماكييفكا بـ4 قذائف مدفعية من عيار 155 مم.

وذكرت الممثلية في بيانها، أنه تم في الساعة 11.05 تسجيل قصف أوكراني استهدف مدينة دونيتسك بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 مم. وفي الساعة 11.12 تعرض حي تشرفونوغفارديسكي في ماكييفكا لقصف أوكراني بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 مم. 

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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