قصف اسرائيلي على مناطق لبنانية بالقذائف الفوسفورية

الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال اليوم الخميس محيط بلدتي رميش وعيتا الشعب الحدوديتين بالقذائف الفوسفورية، ما تسبب باندلاع حرائق وانفجار عدد من الألغام الاسرائيلية والقنابل العنقودية في المنطقة، بحسب ما أفاد مصدر امني لبناني.

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وأضاف المصدر، إنّ الجيش الإسرائيلي يمشط بالرشاشات الأحراج المحيطة بموقعه في رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا"، في وقت أعلن الصليب الأحمر اللبناني.



الى ذلك دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الاحتلال الى التوقف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته الى العصر الحجري"، مشيرا الى أن "وقف إطلاق النار هو بداية الطريق لخفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع".