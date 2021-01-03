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الأحد، 03-01-2021 11:17 ص

قصف سيارة قاسم سليماني.. فيديو ينشر لأول مرة

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الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة للحظة قصف سيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني العام الماضي.

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وأظهرت المقاطع المصورة، "قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، لحظة استهداف سيارته، بعد أن حطت طائرته في مطار العاصمة العراقية آتية من سوريا ولبنان".

 

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

 

سبوتنيك

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