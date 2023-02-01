قصف صاروخي يستهدف المعسكر التركي بشمال العراق

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، استهداف معسكر زليكان التركي الواقع في محافظة نينوى، بعدد من الصواريخ صباح اليوم الأربعاء.



وذكر بيان للجهاز أن 8 صواريخ وجهت الساعة 7:45 من صباح اليوم إلى معسكر زليكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم قوات تركية.



وأضاف البيان أنه حسب المعلومات الأولية، سقط اثنان من الصواريخ داخل المعسكر، في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه، دون أن تسفر عن خسائر بشرية.



وتقول تركيا إن قواتها تتواجد في معسكر زليكان من أجل مكافحة "حزب العمال الكردستاني".

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روسيا اليوم