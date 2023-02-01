الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

السياحة: منح رخص لــ 40 دليلا بلغات نادرة ومطلوبة

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

اتفاقية للتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في الغذاء والدواء

التعامل مع 1082 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

نمو حوالات المغتربين الأردنيين 1.5% في 2022

تمديد إعفاء الأطباء من غرامات الرسوم حتى نهاية شباط الحالي

السعودية.. اعلان من وزارة الحج والعمرة للراغبين بأداء المناسك هذا العام

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 01-02-2023 09:40 ص

قصف صاروخي يستهدف المعسكر التركي بشمال العراق

854691994


الوكيل الإخباري- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، استهداف معسكر زليكان التركي الواقع في محافظة نينوى، بعدد من الصواريخ صباح اليوم الأربعاء.

وذكر بيان للجهاز أن 8 صواريخ وجهت الساعة 7:45 من صباح اليوم إلى معسكر زليكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم قوات تركية.

 وأضاف البيان أنه حسب المعلومات الأولية، سقط اثنان من الصواريخ داخل المعسكر، في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه، دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

وتقول تركيا إن قواتها تتواجد في معسكر زليكان من أجل مكافحة "حزب العمال الكردستاني".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63da2aa54c59b722606952a4

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

63da240a4c59b74b2d64fe9b

الجيش الروسي على بعد خطوة من إحكام الطوق على أرتيوموفسك

كيفية-الهجرة-إلى-ليتوانيا-الإجراءات-والوثائق-وأكثر

ليتوانيا تحضّ بقية دول الاتّحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

63da216f4236042e315abdba

العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

تعبيرية

السعودية.. اعلان من وزارة الحج والعمرة للراغبين بأداء المناسك هذا العام

63da1a414c59b70cd6465966

الأمن الروسي يعتقل أشخاص أعدوا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد السكك الحديدية

أخبار متعلقة
63d51a764236040efb4b39f1

المغرب يعيد فتح سفارته في العراق

image - 2023-01-25T103057.859

وزارة الدفاع الروسية: الفرقاطة جورشكوف تختبر قدراتها في الأطلسي

_123537994_zzz1200gettyimages-1238893791

خبير روسي: روسيا دمّرت 23 جيشا معاديا على 4 جبهات خلال عام

63ce3b014236042ab569c1b0

رئيس الحكومة العراقية يعفي مسؤولا كبيرا من منصبه

thumbs_b_c_813f0e126f907b137eb926739b6f0da9

الخارجية العراقية: مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق النار على سيارتهم في تركيا

photo_2023-01-19_11-09-52

وفاة و60 إصابة جراء تدافع المشجعين في العراق