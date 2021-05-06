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الخميس، 06-05-2021 12:37 م

قطر: الصاروخ الصيني على بعد 200 كم من الأرض

صاروخ 2


الوكيل الإخباري - كشفت دار التقويم القطري عن أن الصاروخ الصيني المفقود في الفضاء أصبح على ارتفاع 200كم تقريبا من الأرض.

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وبحسب جريدة الراية القطرية فقد أكدت دار التقويم القطرية أن الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" والذي فقدته الصين في الفضاء، يتحرك الآن على ارتفاع 200 كم من الأرض.


وأكدت أن الصاروخ الذي تم إطلاقه يوم 28 أبريل/ نيسان الماضي، يكمل دورة حول الأرض كل 90 دقيقة، لافتة إلى أن الخوف يكمن من سقوط حطام الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان بعد اختراقه للغلاف الجوي الأرضي.


وقد توقع خبراء سقوط الصاروخ وتحطمه في نقطة غير محددة في المنطقة الممتدة بين نيوزيلندا وولاية نيويورك الأمريكية أثناء عودته إلى الأرض يوم 10 مايو الجاري بعد خروجه عن السيطرة، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.


يشار إلى أن الصين كانت قد أطلقت يوم الخميس الماضي صاروخا يبلغ طوله 30 متراً ووزنه 21 طناً، ويتحرك ، بسرعة حوالي 27600 كم في الساعة، ويحمل المركبة "تيانهي" وهي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة "سي.إس.إس"".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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