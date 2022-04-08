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الجمعة، 08-04-2022 09:45 م

قطر: انطلاق فعاليات معرض رمضان للكتاب بمشاركة الأردن

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الوكيل الإخباري - انطلقت في الدوحة مساء الجمعة، فعاليات النسخة الأولى من معرض رمضان للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة القطرية ويقام على مدى تسعة أيام بمشاركة الأردن.

ويمثل الأردن في المعرض، سبع دور نشر أردنية تمثل مختلف مجالات النشر.

ويشارك في المعرض إلى جانب الأردن كل من السعودية، والكويت، ولبنان، وسوريا، ومصر، وتركيا، والهند، وأستراليا، فيما يصل إجمالي دور النشر المشاركة إلى 35 دار نشر.

وتنتشر أجنحة دور النشر الأردنية على مساحة كبيرة من المعرض، حيث تتوزع أبرز مجالاتها على الكتب الأكاديمية وكتب الطفل والعلوم والثقافة والرواية.

ويأتي تنظيم المعرض وفقاً لوزارة الثقافة القطرية، امتداداً لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، ويهدف إلى توطين الكتاب من خلال التشجيع على القراءة، ودعم الناشرين بتسويق الكتاب وتوسيع دائرة القراء، واستثمار أجواء الشهر الفضيل في تنمية المعارف، والاحتفاء بالموروث القطري والعربي لتعزيز القيم الثقافية الأصيلة.

وتقام على هامش المعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية وعروضا مسرحية وأنشطة متنوعة للأطفال.

وتعهدت دور النشر المشاركة بالمعرض، بتقديم العديد من العناوين الجديدة المتخصصة في العلوم الدينية والتربوية والثقافية باللغتين العربية والإنجليزية والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

وستصاحب فعاليات معرض رمضان للكتاب عروضا على المسرح الرئيسي بنادي الجسرة الثقافي الذي سيضم العديد من الندوات الثقافية والدينية، إضافة إلى البرامج التفاعلية مع الجمهور ومسرح الدمى الذي سيقدم عروضا مسرحية وبرامج ثقافية ودينية موجهة للأطفال.

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