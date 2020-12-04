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الجمعة، 04-12-2020 10:16 م

قطر: بيان الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة، أن بيان دولة الكويت " خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية ".

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وقال الشيخ محمد في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "نشكر الكويت الشقيقة وساطتها منذ بدء الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد، ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة ".


بدورها قالت مساعدة وزير الخارجية القطري المتحدثة باسم الوزارة، لولوه بنت راشد الخاطر، أن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون ربحا للجميع، وحلا يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة.


وأضافت الخاطر في تصريح صحافي جاء تعقيبا على بيان الكويت، إن الخاسر من هذه الأزمة كانت هي مسيرة مجلس التعاون الخليجي وشعوب الخليج والمنطقة.


 




 

 


 

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