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الإثنين، 31-10-2022 10:23 ص

قطر تبدأ بتطبيق اجراءات جديدة خاصة بكأس العالم اعتبارا من غدا

قطر2


الوكيل الاخباري - تبدأ قطر غدا الثلاثاء، بتطبيق العديد من الإجراءات والقرارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم 2022 حتى نهاية فترة البطولة.

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وبموجب هذه القرارات التي كان مجلس الوزراء القطري أقرها سابقا، سيقتصر دخول البلاد على ثلاث فئات فقط تشمل المواطنين والمقيمين والمشجعين من حاملي بطاقة "هيا" التي يتوجب على كل من يحوز أي تذكرة من تذاكر مباريات البطولة التقدم للحصول عليها.


وتعد بطاقة "هيا" بمثابة تأشيرة دخول لقطر، ويمنح حاملها مجموعة متنوعة من المزايا، بما فيها خدمة النقل العام المجاني خلال أيام البطولة، بالإضافة إلى السماح له بحضور الفعاليات والحفلات والأنشطة الفنية والترفيهية المصاحبة للبطولة مجانا.


وستكون هذه البطاقة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، شرطاً أساسياً لدخول قطر، ويٌسمح لحاملها بالبقاء في قطر حتى 23 كانون الثاني المقبل، كما يسمح له بالدخول والخروج من البلاد طيلة تلك الفترة.


وتتيح اللجنة العليا للمشروعات والإرث، إمكانية الحصول على البطاقة لجميع الجنسيات بشرط توفر تذكرة لحضور أي مباراة، لكن هناك تعهدا يجب على المتقدم توقيعه للموافقة على طلبه، حيث هناك قوانين تشريعية خاصة بالبطولة ستطبق بحق المخالفين.


كما تبدأ قطر غدا، بتقليص ساعات العمل في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية إلى 4 ساعات يوميا بدلا من 7 ساعات، حيث سيكون دوام الموظفين الحكوميين من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة صباحا، كما سيكون حضور الموظفين في القطاع الحكومي مقتصرا على 20 بالمئة فقط، في حين سيعمل 80 بالمئة منهم عن بعد.


وكانت وزارة التجارة والصناعة القطرية قررت اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، تمديد ساعات العمل في جميع المولات والمراكز التجارية في الأسواق حتى الثانية صباحا حتى نهاية بطولة كأس العالم 2022، وذلك في إطار التحضيرات والجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باستضافة البطولة، ودعمًا للبرامج والأنشطة والفعاليات المُصاحبة للمباريات.


واعتادت معظم المحال التجارية ومراكز التسوق في العاصمة القطرية الدوحة، الإغلاق مبكرا بين التاسعة والعاشرة مساء.

 

بترا


 




 

 


 

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