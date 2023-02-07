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الثلاثاء، 07-02-2023 09:18 ص

قطر تخصص 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من الزلزال

قطر


الوكيل الإخباري- أعلنت دولة قطر عن تخصيص 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا أمس.

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وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الليلة الماضية، إن هذه المنازل المتنقلة التي ستنقل إلى المناطق المتضررة في سوريا وتركيا، تأتي في إطار جهود قطر المتواصلة لإغاثة المتضررين من كارثة الزلازل التي ضربت البلدين.


وخصصت قطر جسرا جويا لإغاثة المتضررين من الزلزال في جنوب تركيا، حيث انطلقت أولى رحلاته أمس.


ورافق أولى رحلات الجسر الجوي فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

 




 

 


 

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