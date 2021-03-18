الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 11:50 ص

قطر تخفض نسبة الحضور بالمدارس إلى 30%

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الوكيل الإخباري- أعلنت قطر اليوم الخميس، تخفيض نسبة حضور الطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة في البلاد ولكافة المراحل الدراسية، إلى 30 بالمئة بدلًا من 50 بالمئة كما كان سائدا خلال الفترة الماضية.

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وقالت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية في تغريدة لها اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إنه سيتم تطبيق القرار الجديد اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع الاستمرار بنظام التعليم المدمج الذي يوازن بين الوجاهي وعن بعد.


وأكّدت الوزارة، أن هذا القرار يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الصحة العامة، ولما تقتضيه المصلحة العامة بهدف توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة.


وتشهد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث قفزت من 200 إصابة في المتوسط يوميا قبل شهر، إلى أكثر من 450 إصابة يوميا في المتوسط حاليا.


ويتجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في قطر حاليا، 171 ألف إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 270 حالة فقط.


 




 

 


 

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