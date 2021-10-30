قطر تدعو حكومة لبنان لرأب الصدع بين الأشقاء

الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن، داعية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ "إجراءات رأب الصدع بين الأشقاء".

اضافة اعلان

وجاء في بيان الخارجية القطرية: "نعرب عن استيائنا الشديد واستنكارنا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني".



وأضاف البيان أن "موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء".



ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية "لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع ولرأب الصدع بين الأشقاء".

روسيا اليوم