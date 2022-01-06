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الخميس، 06-01-2022 11:35 ص

قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

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الوكيل الإخباري-أعربت دولة قطر عن إدانتها لاحتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي الجمهورية اليمنية، ودعت إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها.

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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان ، رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية.


وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.

 


المصدر: وكالة الأنباء القطرية "تويتر

 




 

 


 

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