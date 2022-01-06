قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

الوكيل الإخباري-أعربت دولة قطر عن إدانتها لاحتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي الجمهورية اليمنية، ودعت إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان ، رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.
دولة قطر تعرب عن إدانتها لاحتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي الجمهورية اليمنية، ودعت إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها. #قناhttps://t.co/FdFiRg4r83 pic.twitter.com/ra6XVcxatv— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2022