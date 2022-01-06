قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

الوكيل الإخباري-أعربت دولة قطر عن إدانتها لاحتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي الجمهورية اليمنية، ودعت إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها.

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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان ، رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية.



وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.

pic.twitter.com/ra6XVcxatv https://t.co/FdFiRg4r83 دولة قطر تعرب عن إدانتها لاحتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي الجمهورية اليمنية، ودعت إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها. #قنا January 5, 2022

المصدر: وكالة الأنباء القطرية "تويتر