قطر تدين اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى

الوكيل الاخباري - دانت قطر اليوم الخميس ، اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام سلطات الاحتلال للمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والمدنيين في المسجد.



وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، من المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، كما حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

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